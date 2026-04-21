12% иркутян планируют продлить майские праздники в 2026 году отпусками и отгулами

В этом году майские праздники, согласно постановлению Правительства РФ, приходятся на 1–3 и 9–11 мая. По данным опроса SuperJob, 12% работающих жителей Иркутска собираются продлить отдых за счет присоединения отпускных дней или отгулов. При этом 59% респондентов не планируют этого делать, а еще 15% трудятся по сменному графику.

Исследование показало, что желание продлить майские выходные зависит от возраста и уровня дохода опрошенных. Горожане в возрасте от 35 до 45 лет о намерении взять дополнительные дни заявляли чуть чаще, чем более молодые и более старшие коллеги. Кроме того, чем выше доход, тем чаще работники стремятся удлинить весенний отдых.

Среди иркутян, зарабатывающих до 100 тыс. рублей в месяц, доля планирующих продлить майские праздники составляет лишь 7%. В то же время среди опрошенных с доходом от 150 тыс. рублей этот показатель достигает 18%. В опросе приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения города.