«Риверанг» становится частью пейзажа. Работы по монтажу фасадов клубного дома идут полным ходом

На стройплощадке клубного дома «РИВЕРАНГ» начинается самый интересный этап. Уже смонтирована фасадная подсистема зданий, установлены окна и стартовала финальная стадия – монтаж фасадов. Еще немного – и дома приобретут неповторимый антураж: оденутся в изысканный цвет тиффани в сочетании с белым и темно-серым, а затемненные до графитового оттенка окна добавят композиции контраста.

Дом цвета воды и города

Монтаж фасадов на «Риверанге» начался со стороны двора. Скоро строители перейдут к облицовке стен с внешней стороны, и тогда можно будет увидеть, как воплощается задумка архитекторов.

Изначально разработчики проекта ставили задачу гармонично вписать новостройку в красивый природный ландшафт. Ведь «Риверанг» строится прямо на берегу Ангары в одном из самых привлекательных мест в городе.

Основной цвет проекта – патинированная медь или тиффани. Выбран он не случайно. Стильный выразительный оттенок с зеленым подтоном олицетворяет собой связь с водой. У фасадных панелей ярко выраженная текстура. Это добавляет зданиям неповторимый шарм.

В природе этот оттенок появляется за счет окисления поверхности металла. Изготовлением фасадных плит занимался завод в Новосибирске. Это алюмокомпозитные панели, на которые станок наносит грунт, а затем идет цифровая печать. На финальной стадии наносится защитный лак, чтобы зафиксировать рисунок.

Белый и темно-серый цвета в отделке фасадов выступают отсылкой к тому, что жилой комплекс находится в городской среде. Их задача - передать ритм города.

Вид на реку в увеличенном формате

Эта же цель и у архитектуры проекта. Строгая геометрия зданий, вертикальные линии окон визуально вытягивают фасад, подчеркивая высоту и элегантность зданий.

Тема реки нашла отражение не только в цвете фасадов, но и в пластике его элементов. Французские балконы на зданиях напоминают изгибы волн. Еще один элемент – стеклянный стилобат, в котором отражается вода.

Особое внимание в проекте уделено окнам. Во-первых, у них необыкновенно красивый графитовый оттенок. Сейчас окна синие из-за защитной пленки, которая охраняет их от возможных повреждений во время строительных работ. Как только пленку снимут, дорогой темный подтон стекол добавит всей композиции зданий контраста.

А, во-вторых, сама конструкция окон на «Риверанге» необычная. У них увеличенный размер и нет импостов (перегородок, которые делят раму на части) – только крупноформатное стекло, что открывает необыкновенный обзор из квартир.

Еще одно модное место Иркутска

Верхняя набережная живет в режиме активного обновления. Еще недавно здесь было некомфортно и неуютно. Заброшенные карьеры бывшего кирпичного завода, заросшие пустыри, ветхое деревянное жилье, разбитая грунтовая дорога и свалки мусора.

Улица постепенно преображается. И совсем скоро на ней появится еще одно модное пространство, которое обязательно станет излюбленным местом для встреч и прогулок иркутян и гостей города. В красивых зданиях «Риверанга» появится стрит-ритейл с модными бутиками и уютными кафешками. Привлекать сюда посетителей также будут дизайнерская подсветка и атмосфера спокойствия у Ангары.

Городские власти сейчас рассматривают вопрос благоустройства набережной в этом месте. Компания «ГОРСТРОЙ» приняла участие в проектировании обустройства этого участка берега. Реализация проекта будет вестись за счет бюджетных средств, компания со своей стороны будет содействовать преобразованиям.

