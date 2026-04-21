Рынок авто с пробегом в марте 2026: Спрос взлетел на 15%

В марте 2026 года россияне приобрели 475 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Это на 15,3% больше, чем месяцем ранее, и на 6% выше уровня прошлого года, сообщает агентство «АВТОСТАТ».

В марочной структуре лидерство сохраняет LADA (111,9 тыс. шт.), за ней следует Toyota (50,3 тыс. шт.). Замыкают топ-5 Kia, Hyundai и Volkswagen. Все бренды из первой десятки показали рост к февралю.

Хиты продажСамой популярной моделью стала LADA 2107 (9,4 тыс. шт.), следом идут Kia Rio и Hyundai Solaris. Примечательно, что продажи «классики» падают год к году, но она всё ещё №1.

По итогам первого квартала рынок вырос на 4,6%.


