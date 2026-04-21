ВТБ призвал к упрощению приема платежей в разных торговых точках

Все российские торгово-сервисные предприятия должны принимать любые платежные технологии, а НСПК как равноудаленный игрок должна решить вопрос интероперабельности уже в этом году. Об этом в интервью РБК заявила первый зампред ВТБ Ольга Скоробогатова.

На фоне повышенного интереса россиян к альтернативным платежам доля таких операций в стране уже достигает 50% от всех безналичных платежей. Половина платежей проходит по картам, половина – с использованием альтернативных способов (биометрии, QR-кодов и других) способов. Но по словам Скоробогатовой, для потребителей возникают неудобства, когда торговая точка, например, работает с одной технологией, но не принимает другую.

«Я считаю, что НСПК как равноудаленный игрок должна в этом году выйти на решение по интероперабельности, чтобы любая платежная технология принималась в любой торгово-сервисной точке. Коллеги из НСПК знают, как это решить технически. Это не дорого и не требует большого времени. Я думаю, это все-таки вопрос национальных стандартов и достаточно устойчивого стремления этот вопрос решить», – подчеркнула Ольга Скоробогатова.

Она сообщила, что ВТБ планирует обеспечить оплату по Bluetooth по технологии уже во втором-третьем квартале на своих эквайринговых точках. Ольга Скоробогатова отметила, что банк будет настаивать на том, чтобы технология стала универсальной для всех банков, клиентов и торгово-сервисных предприятий.

Кроме того, эксперт считает, что доля карточных платежей в России в ближайшие годы будет снижаться по мере роста популярности альтернативных способов оплаты. По ее словам, за последние годы у пользователей заметно изменились платежные привычки – клиенты все чаще выбирают альтернативные инструменты, включая СБП, QR-коды, биометрию и pay-сервисы.

«Если считать с 2019 года, когда фактически внедрили СБП, за пять лет произошло кардинальное изменение привычки. Люди все больше пользуются QR-ами. Это работает и работает быстро. Я думаю, что на горизонте трех-пяти лет доля альтернативных способов платежей будет расти кратно. Не могу сказать, что через пять лет по карточным платежам будет ноль, но я думаю, что цифра будет порядка 10% из 100», – отметила Ольга Скоробогатова.