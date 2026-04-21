ВТБ строит новую модель работы с розничными клиентами

Возможности по решению ежедневных задач в одном приложении будут расширены, а пользователи получат преференции за активность. За счет новой стратегии, открытых партнерств и изменения модели работы с клиентами розница ВТБ в этом году выходит в плюс. Об этом в интервью РБК рассказала первый заместитель президента – председателя правления банка Ольга Скоробогатова.

Она подчеркнула, что стратегический подход банка будет учитывать активность пользователей. Чем больше операций с банком, чем больше средств хранится на счетах, тем лучше ставки по депозитам, накопительным счетам, кредитам или кредитным картам, больше скидок на товары и услуги.

Она отметила, что сейчас ВТБ строит новую модель партнерств между банком и клиентом. ВТБ выбрал список ключевых партнеров, исходя из того, что нужно человеку, чем он пользуется каждый день. «Это продукты питания, товары, аптеки, косметика, цифровые сервисы, онлайн-кинотеатры, путешествия, авто. Составив такой перечень глазами клиентов, мы в этом году запускаем несколько партнерств», – отметила Ольга Скоробогатова.

«В мае запустим суперпроект с крупнейшим ретейлером, который представлен практически в любом регионе, в любом месте. Рассчитываем, что он будет уникальным для рынка и потребителя», – добавила она.

﻿Изменения уже отражены в обновленном приложении банка и содержит несколько разделов.

По ее словам, 2026 год будет кардинальным для розницы ВТБ с учетом реализации новой бизнес-модели. «Мы продолжим устойчивое развитие в 2027-м и последующих годах в интересах клиентов и решения их ежедневных финансовых и нефинансовых вопросов», – добавила она.