Потери на рынке нефти оценили в 1 млрд баррелей

Trafigura оценила выпавший из-за войны на Ближнем Востоке с рынка объем нефти в 1 млрд баррелей. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, масштаб шока эта статистика, по их мнению, передает точно.

«Инфоповод звучит жестко, но данные Trafigura стоит воспринимать с осторожностью», — предупреждает эксперт. По его словам, IEA в апрельском обзоре тоже подтверждает, что удар по рынку был беспрецедентным.

Чернов приводит данные IEA: «В марте мировое предложение нефти действительно рухнуло на 10,1 млн баррелей в сутки, до 97 млн, а наблюдаемые мировые запасы снизились на 85 млн баррелей». При этом аналитик обращает внимание, что IEA отдельно указывает: часть нефти не исчезла с рынка физически, а просто застряла в системе.

«Плавучие запасы на Ближнем Востоке выросли на 100 млн баррелей, наземные запасы в регионе — еще на 20 млн, Китай добавил в резервуары 40 млн», — уточняет эксперт. «То есть говорить, что рынок именно потерял весь заявленный объем, не совсем корректно», — подчеркивает Чернов. По его мнению, часть баррелей не была добыта, но часть лишь сменила место хранения и временно выпала из нормальной логистики.

Аналитик указывает, что сам риск для цен при этом остается очень высоким. «Через Ормуз в 2025 году проходило почти 20 млн баррелей нефти в сутки, а обходные мощности Саудовской Аравии и ОАЭ оцениваются лишь в 3,5–5,5 млн баррелей в сутки», — поясняет Чернов. Он добавляет, что на этом фоне Citigroup допускает рост Brent до $110 за баррель, если сбои в проливе сохранятся еще месяц.

«Сейчас рынок уже немного остывает на ожиданиях переговоров: Brent утром 21 апреля дешевела до $94,4», — сообщает эксперт.

Чернов считает, что оценка Trafigura полезна как индикатор масштаба шока, но как точный физический подсчет она, вероятно, завышает именно безвозвратную потерю объемов предложения. «Наш базовый прогноз цены Brent на ближайшие недели — $95–102 за баррель», — говорит аналитик. «Если перебои в Ормузе затянутся еще на месяц, тогда рынок действительно может быстро перейти в зону $105–110 за баррель», — заключает Владимир Чернов.