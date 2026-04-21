Рекордные дивиденды Сбера: Аналитики оценили доходность акций Сбера в 11,6%

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал направить на дивиденды 850 млрд рублей. Это около 50% от чистой прибыли за 2025 год и новый исторический рекорд для банка. Аналитик Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global подтверждает: акции Сбера — одна из лучших идей на рынке.

Ключевые цифры:

Размер выплаты: 37,64 рубля на акцию.

Дивидендная доходность: 11,6% (обыкновенные акции) и 11,9% (привилегированные). Это вдвое выше инфляции.

Сравнение: Выплата на 8% больше, чем годом ранее.

Акционеры утвердят решение на собрании 30 июня. Чтобы получить деньги, нужно владеть бумагами к 17 июля (реестр закроется 20 июля).

Аналитики прогнозируют, что в 2026 году прибыль и дивиденды банка снова вырастут, установив очередной рекорд.