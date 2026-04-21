Плюс 250 рублей к цене: Почему бизнес просит Путина отменить «налог на смартфоны»

Минпромторг разработал проект введения технологического сбора для продавцов электроники. С 1 сентября 2026 года при продаже смартфонов, ноутбуков и телефонов будет взиматься плата, средства от которой направят на поддержку отечественной радиоэлектронной промышленности, сообщает РБК.

Сколько придется платить?

Смартфоны: 250 рублей за штуку.

Ноутбуки: 500 рублей за штуку.

Проводные телефоны: 100 рублей.

Сбор будут платить производители и поставщики. Вводить его планируют поэтапно, а список облагаемой техники могут расширить.

Реакция рынка: «Это ударит по кошельку»

Бизнес выступает против инициативы. В АКИТ и РАТЭК считают, что сбор нужно вводить только после продажи товара конечному потребителю, а не при вводе в оборот. Также участники рынка просят перенести старт на год (на 2027-й) и называют тарифы «чрезмерными», так как они могут достигать 1% от розничной цены, что критично на фоне падения спроса.

По прогнозам Минфина, к 2028 году бюджет получит от этой меры 218 млрд рублей.