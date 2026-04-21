Иркутянина отправили в колонию за продажу за 7 тысяч рублей секретных данных Украине

В Иркутске осудили 34-летнего местного жителя, признанного виновным в госизмене. Он проведет в колонии 13 лет за продажу секретных данных за 7 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

В июле 2024 года мужчина вступил в преступный сговор с представителем спецслужбы Украины и по заданию иностранной разведки за 7 тысяч рублей собрал и передал актуальные сведения о Вооруженных Силах РФ. После этого он выразил готовность продолжить сотрудничество с иностранной разведкой.

«Действия гражданина, совершенные в интересах иностранного государства против безопасности Российской Федерации, были направлены на создание реальной угрозы обороноспособности страны», – отмечает пресс-служба.

Иркутянин проведет 13 лет в колонии строгого режима, а также заплатит штраф в размере 100 тыс. рублей.