Названы города Иркутской области с самыми дорогими продуктами

Аналитики Иркутскстата подсчитали стоимость минимального набора продуктов питания по итогам марта в шести городах Приангарья – Иркутске, Ангарске, Братске, Зиме, Тайшете, Усть-Илимске. Средняя цена по региону – 8 тысяч рублей.

Самые дорогие продукты в Иркутской области отмечаются в городе Усть-Илимске – минимальный набор тут обойдется почти в 9 тысяч рублей, а также в Братске – 8,5 тысячи рублей.

Самые дешевые в регионе продукты отмечаются в Зиме – 7,7 тысячи рублей.

В минимальный набор входят хлеб, рис, пшено, горох и фасоль, вермишель, картофель, капуста, морковь, лук, огурцы, яблоки, сахар, печенье, говядина и ряд других продуктов.