Почти 100 населенных пунктов Иркутской области оказались в зоне риска подтопления

Сотрудники ГУ МЧС России по Иркутской области выявили десятки населенных пунктов, которые находятся в зоне риска подтопления. Межведомственные группы контролируют прохождение паводка и готовы отреагировать, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

«В зону возможного подтопления в весенний период могут попасть 95 населенных пунктов Иркутской области численностью более 18 тысяч человек», – отметили в МЧС.

Оперативные группы приступили к работе в Качугском и Жигаловском округах. В Заларинском, Зиминском, Тайшетском, Чунском, Нижнеудинском районах специалисты проводят мониторинг на затороопасных участках рек. Организованы превентивные мероприятия для предотвращения подтоплений. Задействована беспилотная авиация.


