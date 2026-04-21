Курсы валют ЦБ РФ на 22 апреля: 74,5897 руб/доллар США и 87,7659 руб/евро

ЦБ РФ с 22 апреля установил следующие официальные курсы валют:
- 1 доллар США - 74,5897 руб.
- 1 евро - 87,7659 руб.
- 10 китайских юаней - 109,4510 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,6473 р. (0,86%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,6110 р. (0,69%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,9670 р. (0,88%).
