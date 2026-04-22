Новости Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 апреля: 11 543,4404 руб/1 г золота и 190,1800/1 г серебра ЦБ РФ с 22 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 11 543,4404 руб.

1 грамм серебра - 190,1800 руб.

1 грамм платины - 4 966,4902 руб.

1 грамм палладия - 3 714,6799 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 237,9301 р. (2,02%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,6900 р. (0,88%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 217,2600 р. (4,19%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 141,0800 р. (3,66%) . На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги. dims

