Банки снижают ставки по вкладам в преддверии заседания ЦБ

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 российских банков во второй декаде апреля снизилась с 13,43% до 13,39%. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, это устойчивое движение вниз сигнализирует о настрое финансового сектора перед предстоящим в эту пятницу заседанием Банка России.

«Рынок депозитов заранее закладывает продолжение смягчения денежно-кредитной политики после мартовского снижения ключевой ставки до 15%», — поясняет эксперт.

По словам Чернова, логика у этого снижения понятна, так как Росстат с 7 по 13 апреля зафиксировал замедление инфляции до нуля после 0,19% неделей ранее. «С начала апреля цены выросли на 0,17%, а с начала года — на 2,99%», — приводит данные аналитик. Он уточняет, что в годовом выражении инфляция, по данным Банка России, в марте снизилась до 5,86% после 5,91% в феврале. «Это пока не победа над инфляцией, но сигнал для ЦБ уже заметно более комфортный, чем в начале года», — подчеркивает Чернов.

Аналитик обращает внимание, что дополнительно смягчает картину динамика инфляционных ожиданий. «По апрельскому опросу инФОМ медианная ожидаемая населением инфляция на 12 месяцев вперед снизилась до 12,9% после 13,4% в марте», — сообщает Чернов. При этом, по его словам, бизнес настроен более осторожно: Банк России в апреле отметил, что ценовые ожидания предприятий по сравнению с мартом практически не изменились, хотя остаются ниже средних уровней 2025 года и первого квартала 2026-го.

«Наш базовый прогноз по-прежнему предполагает снижение ключевой ставки на очередные 50 б.п. по итогам заседания 24 апреля», — говорит эксперт. «Однако не исключаем и шага в 100 б.п., потому что крепкий рубль вместе с нулевым ростом потребительских цен за неделю являются сильными дезинфляционными факторами», — уточняет Чернов.

По мнению аналитика, сдерживает активность смягчения ДКП в основном внешний риск. «Новая волна напряженности на Ближнем Востоке может снова разогнать мировые цены на сырье, что способствует новому витку инфляции», — заключает Владимир Чернов.