Рубль в ударе: Юань рухнул до минимума с конца января, а доллар пробил отметку 75

Во вторник, 21 апреля, рубль резко укрепился к юаню, опустив курс ниже 10,9 рубля. Это самый низкий уровень с конца января. При этом курс доллара пробил вниз отметку 75. Российская валюта дорожала на фоне мощного притока экспортной выручки, который увеличился из-за приближения пика налоговых выплат (27–28 апреля).

«Поддержку курсу продолжает оказывать налоговый фактор. Экспортеры активно продают валюту, чтобы рассчитаться с бюджетом», — отмечают аналитики БКС «Мир инвестиций».

Однако к концу дня рубль начал быстро сдавать позиции. Эксперты связывают это с ростом спроса на валюту: импорт постепенно восстанавливается, а бизнес и потребители возвращаются к покупкам после зимнего затишья.

«Юань не смог пробить поддержку на уровне 10,89 рубля. Это хороший сигнал. Возможно, на этой отметке падение остановится и начнется коррекционный отскок», — резюмируют аналитики.