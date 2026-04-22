США продлили режим прекращения огня с Ираном до завершения переговоров: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: США продлили режим прекращения огня с Ираном до завершения переговоров, в России в 2026 году могут ввести сбор на смартфоны и ноутбуки, зафиксирован рост числа работающих неполное время, а в Иркутской области назван город с самым дорогим бензином. Подробнее – в обзоре СИА.

Прекращение огня

Президент США Дональд Трамп продлил перемирие с Ираном до окончания переговоров. «Я <...> буду продлевать режим прекращения огня до тех пор, пока не будет представлено их предложение и так или иначе не завершатся обсуждения», – отметил американский лидер. При этом продолжится и морская блокада Ирана до поступления предложений со стороны Тегерана. В период ожидания американские военные останутся в боевой готовности.

Технологический сбор

Минпромторг РФ может ввести в стране технологический сбор. Уже предварительно определены его размеры для производителей и импортеров – 500 рублей на ноутбуки, 250 рублей – на смартфоны, 100 рублей – на стационарные телефоны с беспроводной трубкой, 25 рублей – на прочие телефонные аппараты. В случае одобрения проекта кабмином изменения могут заработать уже с 1 сентября 2026 года. Механизм создан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности страны.

Сокращение труда

В России выросло число сотрудников, которые работают неполное время. По данным ЦБ, большинство компаний приостановило наем дополнительных работников до конца текущего года, соответственно, спрос на труд сокращается. Эти изменения затронули и действующих работников: рекордно увеличилось число трудящихся неполную рабочую неделю. Эксперты отмечают, что таким образом компании снижают расходы на кадры в условиях охлаждения экономики, но сохраняют персонал на случай, если обстановка улучшится.

Дорогой бензин

Названы города Иркутской области, где средние цены на бензин выше, чем по региону. Это Братск, где АИ-92 стоит 64,6 рубля за литр, АИ-95 – 68,1 рубля, Усть-Илимск – 64,4 и 67,9 рубля соответственно, Тайшет – 64,1 и 67,7 рубля. В среднем по Иркутской области бензин АИ-92 продается за 64 рубля за литр, АИ-95 – 67,5 рубля.

Приговор за госизмену

В Иркутске вынесли приговор местному жителю, который продал секретную информацию о ВС РФ Украине за 7 тысяч рублей. Это случилось в июле 2024 года. После мужчина выразил готовность продолжить сотрудничество с иностранной разведкой. За преступление, которое могло создать реальную угрозу обороноспособности страны, подсудимого приговорили к 13 годам колонии строгого режима.