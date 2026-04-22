Байкальский экологический диктант написали более 20 тысяч человек

VI Байкальский экологический диктант, организованный при поддержке Иркутской нефтяной компании (ИНК), собрал более 20 тысяч участников по всей стране.

К акции в этом году присоединилось рекордное количество регионов России — 50. Диктант писали на 690 площадках на базе школ, вузов, библиотек и домов культуры. Текст содержал информацию об уникальной ценности Байкала, природном и культурно-историческом наследии и традициях многонационального народа Байкальского региона. Каждому участнику будет выставлено по две оценки: за знания по байкаловедению и за знание правил русского языка. Результаты будут подведены в течение месяца.

В этом году диктант приурочен ко Дню экологических знаний и посвящён 30-летию присвоения Байкалу статуса объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО и Году байкальской нерпы — символа Всероссийского общества охраны природы (ВООП) в 2026 году.

Первый Байкальский экологический диктант состоялся в 2021 году по инициативе Иркутского отделения Всероссийского общества охраны природы на площадке Байкальского государственного университета. Всего в шести состоявшихся диктантах приняли участие свыше 60 тыс. человек из 50 регионов. Постоянным спонсором акции выступает Иркутская нефтяная компания.

ИНК уделяет большое внимание экологическим вопросам, инициирует собственные природоохранные проекты и активно поддерживает общественные экологические инициативы. Компания регулярно проводит анализ состояния окружающей среды на территориях своего присутствия, организует мероприятия по восстановлению лесов и зарыблению водоемов в Сибири и Якутии. Волонтеры компании ежегодно принимают участие в экологических акциях и всероссийских субботниках, проводят тематические занятия и конкурсы для школьников. В 2025 году ИНК разработала и внедрила программу по сохранению биоразнообразия, направленную на систематизацию и повышение эффективности мер по защите природных экосистем.