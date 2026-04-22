Две трети соискателей следят за контентом работодателей в соцсетях перед трудоустройством

Сибирякам при поиске работы все чаще важно заранее понять, что представляет собой будущий работодатель. Совместное исследование социальной сети «Сетка» и платформы hh.ru показало, что две трети соискателей в целом по стране следят за контентом компаний, в которые хотели бы трудоустроиться. Треть респондентов считают, что доверие к работодателю повышают публикации сотрудников в социальных сетях.

«При поиске работы людям все чаще важно заранее понять, что представляет собой будущий работодатель. Так, 6% жителей сибирского региона специально изучают отзывы о компании в открытых источниках, а среди молодёжи до 24 лет таких уже 11%. Кроме того, для 20% соискателей имеет значение личность руководителя – его авторитет и профессионализм, и эту информацию они тоже ищут в интернете», – комментирует директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева.

Чаще всего за контентом о компаниях следят в Telegram-каналах (47%), на сайтах компаний (32%) и в соцсети «ВКонтакте» (30%). Еще 28% опрошенных используют страницу работодателя на hh.ru, а 15% – платформу «Сетка». Контент о работодателях наиболее актуален во время активного поиска работы (47%), однако 39% респондентов отслеживают информацию время от времени даже без цели трудоустройства. Среди желаемого контента 63% хотели бы видеть открытую информацию о вакансиях и условиях, а 59% – реальные истории сотрудников.