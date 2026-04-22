Иркутская область вошла в тройку регионов Сибири с самым дорогим бензином

Аналитики Иркутскстата назвали три региона Сибири с самым дорогим бензином по данным на март 2026 года. В их число вошла Иркутская область.

Самый дорогой в СФО бензин марки АИ-92 отмечается в Республике Алтай – в среднем он стоит здесь 66,7 рубля за литр, в Республике Тыва – 65,9 рубля, Иркутской области – 64 рубля.

Также в топ-3 Приангарье и по ценам на дизельное топливо: тут оно стоит 82,4 рубля за литр. Дороже только в Тыве – 86,7 рубля, Красноярском крае – 83,5 рубля.

По ценам на бензин марки АИ-95 Иркутская область четвертая в Сибири с показателем 67,5 рубля. В топ-3 вошли Республика Алтай – 70,7 рубля, Тыва – 70 рублей, Красноярский край – 67,8 рубля.

Самые же дешевые в Сибири бензин АИ-92 и дизель замечены в Омской области – 60,4 рубля и 77,1 рубля соответственно, бензин АИ-95 по самой доступной цене продается в Томской области – 63,9 рубля.