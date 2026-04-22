Подорожание ветеринарных услуг зафиксировали в России

По итогам января-марта 2026 года средняя стоимость приема ветеринарного врача в России составила 857 рублей. Это на 34% больше, чем за аналогичный период годом ранее, подсчитали «Известия» на основе данных Росстата. С начала текущего года услуга подорожала на 5%, а число покупок в ветклиниках снизилось на 1%.

Генеральный директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова пояснила, что на ценообразование повлияло несколько факторов. «Свою роль также сыграла обязательная маркировка ветпрепаратов, которая предполагает дополнительное оборудование, увеличение штата сотрудников и их обучение. Кроме того, введение рецептурного отпуска ветпрепаратов увеличило нагрузку на врачей: теперь оформление рецепта занимает больше времени и оформляется в трех экземплярах», – рассказала она. Это увеличивает как время приема одного пациента, так и расходы учреждений на работу персонала.

Стоимость однократной вакцинации питомца за год выросла на треть и достигла 2022 рублей, а с начала года увеличилась на 3%. По оценкам BusinesStat, с 2021 по 2025 год эта услуга подорожала на 88% – до 1583 рублей. Средний чек в ветеринарных клиниках в первом квартале составил 3913 рублей, что на 15% выше показателя годом ранее. В апреле 2026 года в российских городах-миллионниках насчитывалось около 2,4 тыс. ветеринарных клиник, что на 6% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.