Новые меры борьбы со страховыми мошенниками разрабатывают в России

Министерство внутренних дел совместно с Банком России разрабатывают меры по противодействию злоумышленникам, которые инициируют дорожно-транспортные происшествия для получения незаконных страховых выплат. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. Российский союз страховщиков поддержал усиление борьбы с такими преступлениями и направил соответствующие предложения в Центробанк.

Среди инициатив РСА – создание единой базы мошенников, которая позволит страховым компаниям обмениваться информацией о подозрительных случаях. Кроме того, союз предлагает лишать признанных судом виновными лиц права управления транспортным средством на срок от одного до трех лет, а также конфисковывать автомобиль, использованный при совершении преступления.

«Эта мера лишит злоумышленников орудия подставных ДТП, а значит, они не смогут продолжать наживаться на таких авариях и других незаконных схемах с выплатами по автостраховке», – пояснили в союзе.

Норму о конфискации автомобиля предлагается закрепить в уголовном законодательстве. Кроме того, РСА запросил расширение доступа к дорожным камерам. Сейчас страховщики могут использовать только систему «Безопасный город», тогда как материалы с комплексов «Паутина» и «Поток» остаются для них недоступными из-за позиции органов исполнительной власти. Данные с камер необходимы для выявления признаков мошенничества при урегулировании страховых случаев, в частности когда злоумышленники инсценируют аварию, привозят на место уже поврежденный автомобиль и затем требуют компенсацию.

Ранее ЦБ повысил коэффициенты ОСАГО для регионов с высоким уровнем мошенничества. Средняя стоимость полиса ОСАГО в Ингушетии после расширения тарифного коридора выросла в 2,8 раза по сравнению с сентябрем–декабрем, в Новосибирской области – в 2,2 раза.