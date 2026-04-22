Коммунальный рай: Иркутская область стала лидером Сибири по низким тарифам на ЖКУ

Названы регионы Сибири с самыми низкими тарифами на ЖКУ. Этот список возглавила Иркутская область, сообщает СИА, проанализировавшее данные Иркутскстата.

В Приангарье отмечается наиболее низкая стоимость электроснабжения квартир – 180 рублей за 100 кВт/ч, отопления – 2 тысячи рублей за Гкал, холодного водоснабжения и водоотведения – 56,5 рубля за кубометр.

Также Приангарье в топ-3 по минимальным ценам на горячее водоснабжение – 149,1 рубля за кубометр, взносы за капремонт – 10,5 рубля за квадратный метр общей площади.

Самые высокие в Сибири тарифы на коммунальные услуги фиксируются в Республике Алтай: электроэнергия тут стоит 581 рубль за 100 кВт/ч, отопление – 3,7 тысячи рублей за Гкал, горячее водоснабжение – 360,7 рубля за кубометр.

Самые большие взносы за капремонт платят в Новосибирской области – 19,2 рубля за квадратный метр общей площади, за холодное водоснабжение и водоотведение в Томской области – 135,5 рубля за кубометр.