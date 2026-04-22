«Даже Москва не выдерживает»: Бывший ресторатор о массовом закрытии заведений в Иркутске

Заведения общественного питания один за другим закрываются в Иркутске – явление становится массовым. За последний месяц стало известно о прекращении работы ресторанов «Орион», «Чико», «Русский», бара «Шоу маст гоу он», джаз-клуба «Амато», старейшего кафе-кондитерской «Вернисаж». Корреспондент СИА поговорил с основателем М-студио, бывшим ресторатором Михаилом Григорьевым, который в 2024 году закрыл легендарный в городе «Дизайн бар» после 12 лет успешной работы. По словам эксперта, проблема связана со сложными экономическими условиями, затронувшими не только Приангарье, но и всю Россию.

«Массовый уход игроков с рынка связан с изменениями налогообложения: налоговая нагрузка выросла как для самой индустрии, так и для всей страны. Это привело к падению доходов людей, закрытию малого бизнеса и, соответственно, сокращению покупательской способности вообще», – отметил собеседник агентства.

Он пояснил, что снижение посещаемости общепита фиксируется не только в Иркутске, но и по всей России – соответствующая тенденция наблюдается даже в Москве. Больше всего страдает средний сегмент, при этом в массовом и премиальном тоже замечен отток гостей.

«Шансы выжить есть у тех, у кого имеется запас прочности, скорее, это сети. Наибольший риск у "особенных" хороших проектов, рассчитанных на ограниченную целевую аудиторию», – подчеркнул эксперт.

Вместе с тем новые проекты, несмотря на экономические трудности, продолжают открываться, и у них есть шансы остаться на рынке, считает Михаил Григорьев.

«Всегда есть смелые люди, и всегда надо ждать рассвет после тьмы. Открытия есть, и я очень желаю всем этим смелым людям успеха. Оптимизм граничит с безрассудством, но именно смелые люди двигают мир вперед. Будем оптимистичны!» – резюмировал собеседник СИА.