Украина возобновит транзит нефти по «Дружбе» 22 апреля — Reuters

Украина планирует возобновить транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» в дневное время 22 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на источник в отрасли. Первые поставки нефти будут распределены поровну между Венгрией и Словакией, передаёт РБК.

По словам собеседника агентства, венгерская нефтяная компания MOL уже подала заявку на транзит. Решение о возобновлении перекачки связано с желанием Киева ускорить получение кредита Евросоюза в размере 90 млрд евро.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский объявил о завершении ремонта украинского участка нефтепровода «Дружба». Он отметил, что восстановление работы трубопровода согласовано с Евросоюзом.

Поставки нефти по южной ветке «Дружбы» в Венгрию и Словакию были приостановлены в январе 2026 года. Будапешт и Братислава связывали это с политическими причинами, в то время как Киев указывал на повреждения трубопровода, требующие ремонта.

В феврале 2026 года Венгрия наложила вето на выделение средств Киеву из бюджета ЕС и на введение новых санкций против России, связывая это с прекращением поставок нефти по «Дружбе». После парламентских выборов в Венгрии партия «Тиса» призвала Зеленского прекратить давление и возобновить транзит нефти.

В Кремле отметили готовность России восстановить поставки нефти через «Дружбу», подчеркнув, что возобновление транзита зависит от решения украинских властей.