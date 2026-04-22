СберБизнес запустил подписание платёжек по QR-коду и увеличил лимиты для массовых платежей

В интернет-банке появилась возможность подтверждать до 30 документов на сумму до 10 млн рублей без СМС — даже при нестабильной мобильной связи.

Клиенты СберБизнес теперь могут подписывать платёжные поручения с помощью QR-кода. При использовании этой функции лимиты на массовое подтверждение платежей увеличены.

Новый сценарий работы помогает совершать пакетное подтверждение платежей в интернет-банке с помощью QR-кода: для этого клиенту нужно выбрать платёжные поручения, отсканировать QR-код камерой мобильного устройства, подтвердить операцию в открывшемся мобильном приложении СберБизнес и отправить документы.

Для нового способа подтверждения банк учёл пожелания клиентов и увеличил лимиты на пакетное подписание — до 30 платёжных поручений в одном пакете на общую сумму до 10 млн рублей. Раньше массовое подписание можно было совершать через СМС-подтверждение и не более десяти документов на сумму до 1 млн рублей.

Запуск нового способа подписания с расширенным лимитом поможет компаниям быстрее проводить регулярные расчётные операции и упростит работу с большими объёмами платежей. Функциональность станет доступна клиентам поэтапно (начиная с версии мобильного приложения СберБизнес 3.78 для смартфонов на ОС Android).

«Потребности наших клиентов постоянно меняются, и наша задача понимать их и постоянно предлагать новые возможности. Подписание платёжных поручений через QR-код — важная опция для компаний с большим объёмом платежей и альтернативный способ проведения платежей в случае отсутствия мобильной связи. А то, что мы увеличили лимит до 30 документов и 10 миллионов рублей — результат обратной связи от пользователей и стремление делать наши цифровые сервисы ещё более удобными, оперативными и безопасными», — Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка.

