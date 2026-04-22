Иран опроверг просьбу США о продлении перемирия — Трамп «проиграл войну»

Иран опроверг информацию о том, что просил США продлить режим прекращения огня, о котором ранее объявил президент Дональд Трамп, сообщает агентство Tasnim. По мнению источников в Тегеране, Трамп «проиграл войну», испробовав все возможные военные сценарии, и теперь считает, что выход из конфликта — лучший для него вариант, передаёт РБК.

Власти Ирана также выражают опасения, что США и Израиль могут планировать террористические атаки против Исламской Республики, несмотря на режим перемирия. Продолжение морской блокады Ормузского пролива со стороны США рассматривается в Тегеране как продолжение конфликта. Иран готов силой прорвать блокаду, если это будет необходимо.

21 апреля Иран отказался участвовать в очередном раунде переговоров в Пакистане, объясняя своё решение нарушениями режима прекращения огня со стороны США и слишком жёсткими условиями Вашингтона. В свою очередь, поездка вице-президента США Джей Ди Вэнса в Пакистан для переговоров была отложена на неопределённый срок.

Несмотря на это, Дональд Трамп объявил о бессрочном продлении перемирия с Ираном, отметив, что подобная просьба поступила от властей Пакистана.

Советник спикера иранского парламента Мехди Мохаммади заявил, что продление режима прекращения огня не имеет смысла. «Проигравшая сторона не может диктовать условия. Продолжение осады — это то же самое, что бомбардировка, и должно встретить военный ответ», — подчеркнул он.