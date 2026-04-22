Ипотечный бум: В марте 2026 года выдали рекордное число кредитов

В марте 2026 года рынок ипотеки в России показал взрывной рост. Число выданных кредитов выросло на 36% по сравнению с мартом прошлого года, достигнув 78,6 тысячи займов. Объем выдач составил 322,2 млрд рублей, сообщает газета "Ведомости".

Ключевые тренды:

Рост цен и сроков: Средний размер ипотеки подскочил до 4,1 млн рублей (+250 тыс. за месяц), а средний срок кредита вырос до 20 лет (245 месяцев).

Новостройки дорожают: Кредиты на новое жилье в среднем стоят 5,8 млн рублей, на вторичное — 3,3 млн.

Лидеры рынка: В топ-5 регионов по объему вошли Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Свердловская область и Татарстан.

Несмотря на годовой рост, в поквартальном сравнении (к IV кварталу 2025 г.) рынок просел на 41%. Эксперты связывают это с эффектом высокой базы конца прошлого года.

Драйверы роста и структура спроса

Восстановление рынка аналитики связывают со снижением ключевой ставки ЦБ, что дало импульс сегменту базовой (нерыночной) ипотеки. Так, по данным сервиса «Домклик», объем выдач по таким программам в марте составил 85,1 млрд рублей (+8,9% за месяц), а спрос на них за год взлетел более чем в 4 раза (+326%).

Спрос на господдержку также возобновился: банки выдали по льготным программам 144,9 млрд рублей (+10% м/м). Лидерами остаются «Семейная ипотека» (117 млрд руб.) и программы для Дальнего Востока.

Изменилась и структура спроса: произошел заметный скачок интереса к новостройкам. Объем ипотеки на покупку строящегося жилья вырос на 26,2% за месяц.