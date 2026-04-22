Вьетнам с 15 апреля ввел цифровую карту прибытия для туристов в аэропорту Хошимина

С 15 апреля 2026 года Вьетнам начал тестовое внедрение цифровой карты прибытия для иностранных туристов, пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР). Пока система действует только в аэропорту Таншоннят в Хошимине, однако в дальнейшем может распространиться на другие пункты въезда в страну. Заполнение формы обязательно для всех иностранных граждан, за исключением транзитных пассажиров без паспортного контроля и граждан Вьетнама.

Анкета заполняется заранее через специальный портал prearrival.immigration.gov.vn и может быть подана не ранее чем за 72 часа до въезда. После заполнения формируется QR-код, который предъявляется пограничной службе. Власти Вьетнама предупреждают, что отсутствие регистрации может увеличить время прохождения паспортного контроля. При этом в интерфейсе системы уже доступны различные пункты въезда, включая аэропорты Нячанга и Фукуока, что указывает на возможное расширение проекта в ближайшее время.

По данным туроператоров, заполнение анкеты занимает около десяти минут и частично автоматизируется при загрузке паспорта. Система поддерживает русский язык и по своей структуре напоминает аналогичные цифровые формы въезда, уже действующие в других странах Азии. Россияне могут находиться во Вьетнаме без визы до 45 дней, а прямые рейсы в Хошимин из Москвы выполняет авиакомпания «Аэрофлот».

Напомним, что Вьетнам возглавил рейтинг самых популярных азиатских направлений у российских туристов на майские праздники, обогнав традиционного лидера Таиланд, свидетельствуют данные туроператоров. Спрос на страну вырос в 3,2 раза по сравнению с прошлым годом, а на Китай – почти в два раза.