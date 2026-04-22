Правительство расширило Дальневосточную и арктическую ипотеку на защитников приграничья и медиков

Льготная ипотечная программа «Дальневосточная и арктическая ипотека» была расширена еще на несколько категорий граждан. Соответствующие изменения утверждены правительством РФ, сообщили в Министерстве финансов. В число новых участников вошли защитники приграничных территорий России и ряд категорий медицинских работников. Об этом пишет газета «Ведомости».

Теперь льгота распространяется на военных, участвовавших в отражении вооруженного вторжения в Курскую область, а также на участников боев на границах РФ и в прилегающих к фронту районах. В список таких территорий вошли Крым и Севастополь, Белгородская, Брянская и Курская области, Анапа, Новороссийск и Геленджик, а также Темрюкский район Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский районы Воронежской области.

Воспользоваться программой также смогут работники государственных и муниципальных медицинских учреждений со специальной лицензией, даже если медицинская деятельность является дополнительной, а основной ОКВЭД иной. В частности, речь идет о медработниках домов престарелых и региональных отделений социальной защиты населения. Ранее стать участниками программы могли в том числе бойцы спецоперации, выполняющие задачи только на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, что в марте 2026 года российский рынок ипотеки показал уверенный рост, компенсировав февральское снижение. Общий объем выдач достиг 230 млрд рублей, что на 9,7% больше, чем месяцем ранее. Отмечается рост интереса к более нишевым продуктам: Дальневосточная и Арктическая ипотека: +11,2% за месяц, IT-ипотека: +2,3% за месяц и рост в 1,9 раза в годовом выражении.