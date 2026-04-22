ВТБ дал прогноз о росте популярности биометрии в России

Как только возможности использования биометрии при оплате и для подтверждения операций расширятся, россияне будут активнее использовать эту опцию. Об этом рассказала в интервью РБК первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

«Когда ты просто говоришь человеку «сдай биометрию», не объясняя ничего, наверное, человек напрягается. Другой вопрос, когда он видит конкретно, какие сервисы с биометрией получает. Мне кажется, что как только появится возможность везде оплачивать покупки биометрией по лицу, люди, особенно до 35 лет, будут очень активно использовать эту опцию», – заявила Ольга Скоробогатова.

По ее словам, клиенты ВТБ активно сдают биометрию, когда понимают, зачем она им нужна. «Мы собрали уже 4 млн неподтвержденной биометрии и 1 млн подтвержденной, то есть итого 5 млн, что говорит само за себя. Это большая цифра из наших 30 млн клиентов. Хотим в этом году собрать еще порядка 10 млн. Люди сами сдают биометрию, когда понимают, зачем она им нужна, какие вопросы они с ее помощью решают. Биометрия нужна не только для платежей, она хороша для подтверждения операций, и особенно с точки зрения безопасности она прекрасно работает. Биометрия, с которой мы работаем, и которая хранится в Единой биометрической системе, – хорошо защищена», – подчеркнула первый зампред ВТБ.

По ее словам, основным препятствием на данный момент является не страх от сдачи биометрии. «Когда люди об этом говорят, не осознают, что уже сдали свою биометрию во все иностранные мессенджеры. Поэтому это скорее не испуг от сдачи биометрии, а возможность пользоваться удобными сервисами, понимание, какие сервисы с помощью биометрии им будут доступны», – считает Ольга Скоробогатова.