Правительство поддержало изменение порядка расчета компенсаций за жилье при реновации по КРТ

Правительство России дало положительное заключение на законопроект об изменении порядка определения компенсации собственникам жилья при реализации проектов комплексного развития территорий. Документ, разработанный Архангельским областным собранием депутатов, призван устранить несоответствие между расчетной и реальной стоимостью изымаемой недвижимости, пишет газета «Известия».

Проблема возникает из-за временного разрыва между днем принятия решения о КРТ и фактическим началом реализации проекта.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, с даты заключения договора о КРТ до даты заключения договора о переходе права собственности рыночная стоимость жилых помещений демонстрирует устойчивую динамику роста.

«При этом одновременное заключение указанных договоров не представляется возможным ввиду этапности реализации утвержденной документации по планировке территории», – говорится в документе.

В качестве примера приводится ситуация по одному из проектов, где инвесторы предлагали выкуп по цене 60 тыс. рублей за квадратный метр, тогда как реальная рыночная стоимость на момент сделки составляла уже не менее 90 тыс. рублей.

Напомним, что действующий механизм КРТ закрепляет гарантии для собственников недвижимости: без согласия большинства жителей дом не может быть включен в программу, а при согласии гарантированно выплачивается компенсация за изымаемое имущество. Собственник также вправе выбрать вариант с предоставлением новой квартиры.

Судебный юрист Илья Васильчук подтверждает, что фиксируются случаи несоответствия цены изымаемого имущества текущей рыночной стоимости. Такие примеры, по данным авторов законопроекта, есть в Архангельской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Свердловской областях и в Республике Коми.