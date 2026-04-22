НРА подтвердило высокий кредитный рейтинг АО «Дальневосточный банк» на уровне «BBB+|ru|» со стабильным прогнозом

Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) подтвердило кредитный рейтинг АО «Дальневосточный банк» на уровне «BBB+|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации. Прогноз по рейтингу - «стабильный».

Подтверждение рейтинга отражает устойчивое финансовое состояние Банка, высокий уровень капитализации, а также сильные позиции в ключевых регионах присутствия.

В числе ключевых факторов рейтинговой оценки НРА отмечает значительный запас капитала Банка. По состоянию на 1 января 2026 года норматив достаточности совокупного капитала (Н1.0) составил 25,48%, а базовые нормативы (Н1.1 и Н1.2) - 22,46%, что существенно превышает требования Банка России и обеспечивает высокий уровень финансовой устойчивости и потенциал для дальнейшего роста.

Банк демонстрирует стабильную ликвидную позицию: все обязательные нормативы выполняются с запасом, что подтверждает способность своевременно и в полном объеме исполнять обязательства перед клиентами и партнерами.

По итогам 2025 года АО «Дальневосточный банк» существенно усилил финансовые результаты: чистая прибыль составила 1,5 млрд рублей, продемонстрировав уверенный рост по сравнению с предыдущим годом. Показатели рентабельности находятся на комфортном уровне и отражают способность Банка эффективно генерировать капитал.

Кредитный портфель характеризуется высокой степенью диверсификации и сбалансированной структурой.

Банк занимает прочные позиции в Дальневосточном федеральном округе, эффективно работает с корпоративными и розничными клиентами и последовательно укрепляет ресурсную базу. Высокая диверсификация источников фондирования дополнительно повышает устойчивость бизнес-модели.

НРА также отмечает потенциал дальнейшего повышения эффективности деятельности Банка, что открывает дополнительные возможности для укрепления рыночных позиций и финансовых результатов.

«Стабильный» прогноз по рейтингу предполагает высокую вероятность его сохранения на текущем уровне в течение ближайших 12 месяцев.