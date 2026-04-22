Более половины иркутских старшеклассников занимаются с репетиторами за 5600 рублей в неделю

В Иркутске услуги репетиторов оплачивают 28% семей учеников 7-8 классов, 51% родителей девятиклассников и 54% родителей учащихся 10-11 классов. Такие данные приводит сервис SuperJob по итогам опроса родителей школьников города. Расходы на дополнительные занятия существенно различаются в зависимости от возраста ребенка и целей подготовки.

Ученикам 7-8 классов чаще всего нанимают репетиторов по алгебре и геометрии, английскому языку, русскому языку и литературе, физике и информатике. Средние еженедельные расходы на все дополнительные занятия для этой возрастной группы составляют 3700 рублей. Для учащихся 9, 10 и 11 классов приоритетными направлениями ожидаемо являются обязательные экзаменационные дисциплины – алгебра и геометрия, русский язык и литература. Среди предметов по выбору в топе укрепились английский язык, физика и информатика.

Расходы семей на репетиторов для девятиклассников достигают 5000 рублей в неделю. Подготовка к ЕГЭ обходится родителям старшеклассников еще дороже – в среднем 5600 рублей в неделю. В 9 классах в число популярных дисциплин также входит химия, что связано с выбором предметов для сдачи Основного государственного экзамена. В опросе приняли участие родители учеников 7-11 классов из Иркутска.