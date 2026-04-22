Усиление контроля за маркетплейсами может уравнять их с офлайн магазинами

С октября 2026 года в России начнет действовать закон о платформенной экономике, который существенно изменит правила работы маркетплейсов и усилит контроль на рынке электронной торговли. Площадки будут обязаны заключать с продавцами и владельцами пунктов выдачи заказов электронные договоры и проверять их через государственные реестры. Кроме того, маркетплейсы должны будут ежемесячно передавать в Федеральную налоговую службу данные об оборотах всех селлеров. Об этом пишет газета «Известия».

В ФНС подчеркивают, что эксперимент по обмену данными с маркетплейсами направлен не на ужесточение контроля, а на выравнивание условий конкуренции. Акцент смещается в сторону аналитики и профилактики: компании смогут исправить отчетность до проверок. Ведомство разрабатывает систему идентификации продавцов и критерии риска, по которым площадки будут уведомлять о возможных нарушениях.

Такой подход, по мнению службы, снизит нагрузку на добросовестный бизнес и повысит доверие к платформам.

Изменение комиссий и условий сотрудничества в одностороннем порядке без предварительного уведомления станет невозможным, а снижение цен за счет продавца будет допускаться только с его согласия. Эксперимент по передаче данных о продавцах с признаками дробления бизнеса, в котором участвуют Ozon, Wildberries, Avito, «Мегамаркет» и «Яндекс Маркет», уже помог выявить схемы ухода от налогов и привел к добровольным доплатам. По оценкам экспертов, значительную долю онлайн-торговли по-прежнему занимают «серые» схемы – от 35% до 75%, и именно они во многом формируют текущий уровень скидок.

Маркетплейсы будут пытаться сгладить эффект от ужесточения контроля за счет новых механизмов оплаты, считает экономист Андрей Бархота. По его словам, возможен вариант, при котором покупатель будет оплачивать товар с НДС сразу, а дополнительные сборы – например, таможенные – уже при получении. Похожая модель уже применяется на зарубежных площадках.

При этом резкого перетока покупателей в традиционную розницу эксперты не ждут. Интерес к офлайн-магазинам может вырасти, но о стагнации маркетплейсов говорить рано, отметила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. По ее мнению, ценовой разрыв сократится, но полностью не исчезнет, а рост крупнейших площадок после 2027 года замедлится до 25–35% в год.

Частичный возврат покупателей в обычные магазины возможен, согласна Светлана Карпова из Финансового университета. Она пояснила: если разница в цене сократится до 100–200 рублей, часть покупателей предпочтет офлайн-магазин, где товар можно сразу примерить и забрать.

Однако главное преимущество маркетплейсов, по словам эксперта, не ограничивается ценой. Аудиторию удерживают удобная логистика, ПВЗ рядом с домом, широкий выбор и возможность покупать в любое время. Поэтому, подчеркнула она, традиционной рознице придется конкурировать не только стоимостью, но и качеством клиентского опыта.

Ранее стало известно, что Минцифры направило в правительство законопроект о поддержке Почты России. Документ предусматривает запрет банковских комиссий при оплате услуг в отделениях, обязательное открытие в них пунктов выдачи заказов маркетплейсов, повышение тарифов на доставку соцвыплат и введение новых лицензионных требований для операторов рынка.