Баланс телефона абонентов МегаФона пополнит «Умный автоплатеж»

МегаФон и Сбер запустили сервис пополнения баланса телефона нового поколения. «Умный автоплатёж» автоматически поддерживает положительный баланс мобильного телефона. Он анализирует предстоящие списания и рассчитывает сумму пополнения так, чтобы абонент оставался на связи везде и даже в роуминге.

Сервис в режиме реального времени отслеживает баланс и анализирует все предстоящие регулярные списания на ближайшие 30 дней. И на основе этих данных МегаФон рассчитывает необходимую сумму пополнения — с учётом абонентской платы, платных подписок, дополнительных пакетов интернета и других ежемесячных услуг. Сумма покрывает все прогнозируемые расходы на месяц вперед и включает в себя небольшой резерв в 20 рублей.

По данным Сбера, 61% пользователей периодически забывают вовремя пополнить мобильный счёт или пропускают уведомления оператора о снижении баланса. При этом традиционный автоплатеж не синхронизирован с датами списания средств за услуги, он просто пополняет счёт на фиксированную сумму в заранее установленный день, либо при достижении минимального порога баланса. В результате даты пополнения и списания могут не совпасть, поэтому абоненту необходимо их вручную синхронизировать. Между тем механизм «Умного платежа» исключает ошибочные пополнения и при необходимости инструмент может пополнять баланс несколько раз в месяц, но не превысит лимит, который установил пользователь.

«Мы видим, что пользователям уже недостаточно классических автоплатежей — они не учитывают реальную структуру расходов и часто не спасают от ухода в минус. Поэтому мы создали сервис, который работает как полноценный финансовый ассистент, благодаря которому не нужно контролировать баланс вручную», — отметил коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

«Стратегия Сбера в области платежей — делать финансовые процессы проще и незаметнее, освобождая клиентов от рутины. Мы стремимся к полной автоматизации регулярных платежей: своевременно и без лишних усилий со стороны пользователя. Совместный проект с МегаФоном — “Умный автоплатеж” — демонстрирует, как партнёрство усиливает технологический эффект. Сервис помогает избавиться от мелких ежедневных забот, высвобождая время для действительно важных дел. Это наглядный пример того, как совместные технологические решения и партнерство упрощают повседневные процессы и делают их надёжнее», — добавила директор дивизиона «Платежи» Сбера Елена Пиляр.

Управление «Умным платежом» доступно в приложении Сбера. Списание с банковской карты и зачисление платежа выполняются только на стороне банка.

