ВТБ перенес дивидендную рекомендацию. Что это значит для акций?

Котировки ВТБ с начала торгов 22 апреля падают на 1,8%, до 94,1 руб., при умеренно негативной динамике на Мосбирже в целом.

Глава банковской корпорации Андрей Костин заявил о переносе заседания наблюдательного совета по вопросу дивидендной рекомендации за 2025 год с апреля на май. Предполагаем, что это событие состоится не ранее середины мая, с учетом праздников в начале месяца.

– Эта новость вызвала негативную реакцию рынка, дополнительное давление на котировки ВТБ оказало довольно тревожное заявление Андрея Костина о том, что менеджменту банка удалось убедить «всех» в необходимости выплаты дивидендов, чтобы держать акции «на привлекательном уровне», – отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global. – Так как в результате конвертации доля государства в капитале ВТБ выросла с 50% + одна акций до 75%, ясно, что целесообразность распределения прибыли доказать было нужно в первую очередь крупнейшему акционеру.

Перенос сроков заседания набсовета ВТБ по дивидендам может, с одной стороны, быть чисто техническим и связанным с необходимостью завершить все юридически обязательные процессы конвертации привилегированных акций банка в обыкновенные. С другой стороны, это может означать отсутствие единого мнения относительно если не необходимости выплаты дивидендов за 2025 год (предполагаем, что с высокой вероятностью разногласий по этому вопросу нет, так как государству не помешают дополнительные деньги в бюджет), то, скорее, по вопросу о размере дивиденда.

– Мы прогнозируем, что на выплаты будет направлено 25–30% чистой прибыли по МСФО с доходностью около 10% годовых. Этот уровень превышает ставки по вкладам в ВТБ и позволяет покрыть инфляцию за 2025 год. Андрей Костин подтвердил прогноз чистой прибыли ВТБ по МСФО на 2026 год на уровне 600 млрд руб. Мы считаем такой прогноз реалистичным на фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ и оживления рынка кредитования, а также благодаря статусу и лидирующим позициям ВТБ на рынке кредитования физлиц, и принимаем этот прогноз во внимание при определении целевой цены акций банка в годовом горизонте. Снижение котировок акций ВТБ мы считаем временным. При достижении диапазона 93,5–93,8 руб. акции будут привлекательными для покупки благодаря их фундаментальной недооценке по сравнению с аналогами. Наша целевая цена по акции ВТБ — 100 руб., рейтинг — «держать» (не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией), – резюмирует Наталья Мильчакова.