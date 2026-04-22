Золото и драгметаллы опять в цене

Цены на драгметаллы на утренних торгах 22 апреля уверенно идут вверх. Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global, индекс доллара (DXY), в котором номинирована стоимость этих товаров, снижается на 0,12%, оставаясь ниже 99 пунктов.

«Золото дорожает на 1,24%, до $4778,8 за тройскую унцию, постепенно подбираясь к отметке $4800, от которой отступило в начале недели на фоне массовой продажи драгметалла центральными банками мира», — приводит данные эксперт.

По словам Мильчаковой, позитивным драйвером для этих активов сегодня стала новость о продлении режима прекращения огня в Иране на неопределенный срок. «Серебро, для которого характерна гораздо более высокая, чем у золота, волатильность, сегодня прибавило в стоимости на 2,2%, достигая $78,18 за унцию», — уточняет аналитик. Она добавляет, что котировки платины поднялись на 2,3%, палладия — на 2,5%.

Аналитик поясняет, что повышенный спрос на промышленные металлы объясняется их дефицитом в связи с блокировкой Ормузского пролива. «Ослабление доллара мы связываем со слушаниями в Сенате США по кандидатуре Кевина Уорша на должность главы ФРС. Соискатель заявил о своей приверженности независимости Федрезерва», — сообщает Мильчакова.

«На наш взгляд, деэскалация ближневосточного конфликта позволит золоту вернуться к отметкам $5000–5300 за тройскую унцию, а новое обострение противостояния приведет к коррекции ниже $4500», — прогнозирует эксперт.

«Наши ориентиры для котировок золота и серебра до конца апреля: диапазоны $4750–4850 и $75–95 за унцию соответственно», — заключает Наталья Мильчакова.