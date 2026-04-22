Котировки ЕвроТранса растут на фоне возобновления платежей по облигациям

Акции ЕвроТранса с начала торгов 22 апреля взлетели на 6,6%. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, поводом стало сообщение о том, что Финуслуги получили от компании деньги и начали выплаты по внебиржевым «народным» облигациям, включая просроченные купоны и заявки на продажу бумаг.

«Ранее платформа сообщала, что заявки клиентов не исполняются с 10 апреля, а Банк России был уведомлен о нарушении обязательств эмитентом», — напоминает эксперт.

По словам Чернова, история этой просадки тянется уже больше месяца. Первый сбой произошел в марте при выкупе «народных» облигаций. «В компании тогда объясняли ситуацию технической ошибкой при фиксации даты исполнения платежа и настаивали, что проблема не связана с финансовой несостоятельностью», — уточняет аналитик.

Затем, по информации эксперта, в начале апреля последовал новый техдефолт, на этот раз по биржевому выпуску БО-001Р-07. «Из общей суммы купона 86,6 млн руб. вовремя не были выплачены 76,6 млн руб. Эмитент объяснил это ошибкой в расчетах общей суммы выплаты, а на следующий день закрыл обязательства двумя траншами», — сообщает Чернов.

Аналитик подчеркивает, что рынок за это время успел заложить в цену гораздо больше, чем просто технический сбой.

«После мартовского инцидента рейтинги компании были резко снижены, а затем часть из них были отозваны», — поясняет Чернов. По его данным, по дневному графику с начала серии техдефолтов акции просели примерно с 145 руб. до 78 руб., то есть почти на 46%. «На фоне этих событий доходности части выпусков компании поднимались выше 40%, а по ближним купонам были еще выше», — добавляет эксперт.

Чернов считает, что текущий отскок логичен, но он пока больше похож на реакцию на частичное снятие самого острого риска, а не на полноценное восстановление доверия. «Для устойчивого разворота ЕвроТрансу теперь мало просто закрыть один платеж. Рынку нужны несколько месяцев спокойного обслуживания долга подряд с понятной коммуникацией и без сюрпризов по ликвидности», — поясняет аналитик.

«Поэтому наш базовый прогноз осторожен. В ближайшие недели бумаги могут отскочить выше 85–90 руб., но без полного восстановления доверия говорить о возврате даже к 100 руб. рановато», — считает Чернов. Он напоминает, что в начале апреля таргет и рекомендация по ценным бумагам компании были поставлены на пересмотр.