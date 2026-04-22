Нелегальную АЗС обнаружили на сельхозземлях в Усольском районе

В Иркутской области обнаружили нелегальную автозаправочную станцию. Она располагается на землях сельскохозяйственного назначения в Усольском районе вдоль автодороги Красноярск – Иркутск, сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

«На земельном участке с нарушением закона возведен модульный павильон, навес для колонок, емкости для хранения горюче-смазочных материалов на общей площади 576 квадратных метров», – пояснили в надзорном ведомстве.

По решению суда собственнику не разрешили использовать земельный участок по нецелевому назначению: наложен запрет на эксплуатацию автозаправочной станции.