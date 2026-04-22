Рабочий погиб на территории «Усольехимпрома»

В Иркутской области погиб 26-летний рабочий при проведении дробильных работ на территории «Усольехимпрома». В его смерти обвинили начальника участка, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в декабре прошлого года начальник участка, ответственный за технику безопасности, не осуществил контроль дробления образовавшихся после демонтажа строительных отходов.

Тем временем мужчина, не являющегося сотрудником его организации, работал на дробильной установке – инструктаж с ним никто не провел. Как следствие – при дроблении железобетона на голову молодого человека, которая не была покрыта каской, упал камень. От полученной травмы пострадавший скончался.

Уголовное дело направлено в Усольский городской суд для рассмотрения по существу.