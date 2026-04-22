Налоги интернет-торговли предлагают учитывать по месту продаж

В Госдуме предложили прибыль от маркетплейсов хотят перенаправить в пользу бюджетов регионов, где совершаются покупки. Это предложение выглядит логичным продолжением уже существующей дискуссии о том, где именно возникает экономический эффект маркетплейсов. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий 21 апреля заявил, что налоги от онлайн-продаж не должны уходить только в столицу, когда основная масса покупок распределена по стране, и сообщил об обращении в Минфин.

– Сейчас проблема упирается в действующую конструкцию налога на прибыль, отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. – По статье 288 НК РФ федеральная часть уплачивается по месту нахождения организации без распределения, а региональная часть делится по месту нахождения организации и ее обособленных подразделений исходя из доли прибыли, связанной с численностью персонала и стоимостью имущества.

Для цифровых платформ эта модель работает слабо, потому что выручка создается по всей стране, а центр прибыли и головные структуры сосредоточены в Москве или Московской области. В результате регионы дают спрос, рабочие места в ПВЗ и логистике, нагрузку на дороги и коммунальную инфраструктуру, но получают заметно меньше налогов, чем хотели бы.

Именно поэтому главными бенефициарами возможной реформы будут не сами маркетплейсы, а бюджеты крупных регионов потребления вне Москвы. В первую очередь это Санкт-Петербург, а также крупные агломерации и субъекты с развитой сетью пунктов выдачи и складской логистикой. Дополнительный плюс получат местные дороги, транспорт, коммунальная и социальная инфраструктура, потому что именно на них ложится часть издержек бурного роста онлайн-торговли. При этом для федерального центра и бизнеса реформа будет чувствительной, потому что затронет уже сложившееся распределение прибыли внутри групп.

Отдельно важно отметить, что техническая база для более точного распределения налогов становится сильнее. ФНС уже получает детализированные данные о продажах через онлайн-кассы и использует их для аналитики потребления в географическом разрезе. Это не означает автоматического перераспределения налога на прибыль уже завтра, но означает, что у государства появляется все больше инструментов, чтобы видеть, где именно совершается покупка и где возникает реальная деловая активность.

– Сама по себе данная идея политически сильная и экономически понятная, но быстро в полном виде ее вряд ли примут. В 2026 году, на наш взгляд, она может быть реализована на уровне точечной настройки правил учета цифровой выручки и обсуждения пилотной модели для крупнейших платформ. Для регионов это был бы заметный источник дополнительных доходов, особенно на фоне охлаждения экономики. Для рынка маркетплейсов это означало бы не удар по спросу, а повышение прозрачности и более жесткую налоговую структуру. Если реформа пройдет хотя бы частично, выиграют прежде всего бюджеты регионов с большим оборотом интернет-торговли и высокой плотностью логистики, – резюмирует Владимир Чернов.