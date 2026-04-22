Эталонный образец апатита нашли в Приангарье: он поможет в поиске редкоземельных металлов

Ученые Института земной коры СО РАН из Иркутска обнаружили в Слюдянке уникальный образец апатита и совместно с российскими и зарубежными коллегами доказали, что он поможет в поиске редкоземельных металлов, следует из данных издания сибирского отделения Российской академии наук «Наука в Сибири».

«Изучая состав апатита, мы можем понять, как формировалась горная порода, при каких температурах и давлениях это происходило, какие в ней циркулировали флюиды. Кроме того, апатит важен с практической точки зрения: он часто сопровождает месторождения редких металлов, в частности ниобия и редкоземельных элементов», – прокомментировал старший научный сотрудник ИЗК СО РАН, кандидат химических наук Артем Мальцев.

По данным ученых, подобные образцы являются крайне редкими в мире. Иркутский апатит также уникален тем, что на нем нет пятен, а элементы распределены равномерно – отсутствуют зоны обогащения, однородность доказана на микроуровне и подтверждена в Москве. Исследования будут продолжены. Предварительно установлено, что апатиту 467 миллионов лет.

«Многие геохимики сегодня используют в качестве стандарта синтетические стекла, например NIST SRM 610. Это удобно, но у стекла и природного апатита разная матрица, что приводит к ошибкам в 5–10 %. Чтобы этого избежать, нужен подходящий по матрице стандарт, то есть такой же апатит, но с гарантированной однородностью. Наш слюдянский апатит как раз и должен стать таким стандартом», – отметил Артем Мальцев, добавив, что образец уже доступен научному сообществу.