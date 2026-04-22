ЦБ опроверг слухи: Тарифы на переводы через СБП не изменятся

В СМИ и Telegram-каналах распространилась информация о повышении тарифов на переводы через Систему быстрых платежей (СБП) с 1 мая 2026 года. Банк России официально опроверг эти данные, назвав их недостоверными, передаёт РБК.

Что произошло на самом деле?

1 апреля регулятор опубликовал документ, в котором были перечислены тарифы. Это вызвало волну публикаций о грядущем подорожании. Однако, как пояснили в пресс-службе ЦБ, изменения носят исключительно редакционный характер:

Все старые тарифы сведены в один новый документ.

Обновлена терминология (введено понятие «Клиент Банка России»).

Добавлено уточнение про НДС.

Главный итог: Стоимость переводов для граждан и бизнеса осталась прежней. Бесплатный лимит в 100 000 рублей в месяц для физлиц не изменился.

Стоит отметить, что с 1 июля 2026 года при переводах через СБП банки начнут автоматически обмениваться ИНН клиентов для борьбы с мошенниками. Для пользователей это пройдет незаметно.