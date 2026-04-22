«В рубле оставаться надежно»: Глава ВТБ Костин дал прогноз по курсу и ставке

Глава ВТБ Андрей Костин не ожидает драматического падения курса рубля до конца года. По его мнению, российская валюта останется стабильным активом для сбережений, несмотря на то, что некоторое ослабление было бы выгодно для экономики, сообщает РБК.

Ключевые тезисы:

Курс рубля: «В рубле оставаться сейчас надежно», — заявил банкир. Он отметил, что за последний год рублевые депозиты и облигации показали доходность 21–28%, что делает их привлекательным инструментом.

Ключевая ставка: Костин считает, что у Центробанка есть все основания для снижения ключевой ставки. По его прогнозу, к концу года она не должна превышать 12% годовых.

Банкир также подтвердил, что наблюдательный совет ВТБ по вопросу дивидендов за 2025 год состоится в мае, и оценил прогноз по чистой прибыли банка на 2026 год.