«$4000 — это дно»: Глава ВТБ объяснил, почему золото останется надежным активом

Глава ВТБ Андрей Костин считает золото надежным защитным активом на долгосрочную перспективу. По его мнению, цена драгоценного металла больше не будет сильно падать, а фундаментально она должна находиться в районе $4000 за унцию, сообщает РБК.

Ключевые тезисы:

  • Фундаментальная цена: Аналитики ВТБ оценивают справедливую стоимость золота в $4000, что ниже текущих рыночных котировок (около $4774).
  • Геополитика: Рост цен обусловлен политической нестабильностью и активными закупками золота Китаем, который замещает им американские гособлигации.
  • Добыча: В отрасли наблюдается тенденция к концентрации производства у крупных игроков, а себестоимость добычи растет.

«Движения назад я особого не вижу», — резюмировал банкир, подчеркнув надежность инвестиций в этот металл.

Эксперты отмечают, что рынок золота находится в состоянии борьбы двух противоположных сил. С одной стороны, цены перегреты относительно себестоимости добычи ($1500–2000). С другой — глобальная нестабильность поддерживает спрос на золото как на защитный актив. Несмотря на текущую коррекцию, аналитики допускают обновление исторических максимумов к концу 2026 или в 2027 году.


