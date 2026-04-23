Новости Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 23 апреля: 11 518,1201 руб/1 г золота и 190,5000/1 г серебра ЦБ РФ с 23 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 11 518,1201 руб.

1 грамм серебра - 190,5000 руб.

1 грамм платины - 5 020,2998 руб.

1 грамм палладия - 3 773,6699 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 25,3204 р. (0,22%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3200 р. (0,17%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 53,8098 р. (1,08%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 58,9901 р. (1,59%) . На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги. dims

