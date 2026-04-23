Шелеховские школьники стали победителями олимпиады РУСАЛа «13 элемент. Alхимия будущего»

В ИРНИТУ прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров Всероссийской олимпиады РУСАЛа.

Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа

Школьники из Шелехова показали блестящие результаты:

Победителями по направлению «Металлургия» стали одиннадцатиклассники Ульяна Алексеенко и Александр Котков, ученики школы №5 г. Шелехова, а также Дарья Попова, ученица Шелеховского лицея.

2 место заняли Софья Пшеничникова, ученица 9 класса школы №6 г. Шелехова, и Захар Ершов, ученик 8 класса гимназии г. Шелехова.

3 место взял Егор Демьянков, ученик 10 класса Шелеховского лицея.

Олимпиада «13 элемент» – это не просто проверка знаний по математике, физике, химии и информатике. Это уникальная возможность заранее определиться с профессией, повысить свою успеваемость, получить дополнительные баллы при поступлении в вузы-партнеры Иркутской области и ценные подарки от РУСАЛа.

Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа

«Это маленький шаг для школьника, но большой вклад в будущее металлургии. Здорово, что талантливая молодежь уже сегодня выбирает инженерные профессии. ИркАЗ всегда рад таким целеустремленым ребятам! А благодаря образовательному конкурсу РУСАЛа мы можем увидеть будущих металлургов уже сейчас», – говорит Елена Мартынова, директор по персоналу ИркАЗа.

На этом достижения не закончились. Шелеховская школа №5 получила награду в номинации «Лучшая школа-партнер».

Успех стал возможен во многом благодаря открытию корпоративному «РУСАЛ-классу». Это совместный проект компании РУСАЛ с ИРНИТУ, направленный на привлечение молодых людей к инженерным профессиям и подготовку кадров для металлургической отрасли.

Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа

Олимпиада «13 элемент. Alхимия будущего» проходит для школьников уже 15 лет. Также для молодежи каждый год проводятся мастер-классы и научные шоу «РУСАЛ фестиваль.НАУКА», итогом которой становится интеллектуальная онлайн викторина «Alюментарно».

Привлечение молодежи и научное творчество в городах присутствия – ключевое направление социальной политики РУСАЛа. Этот вектор развития еще много лет назад задал основатель компании Олег Дерипаска.