Средняя ставка по полугодовым вкладам в топ-20 банков снизилась до 13,14% с 20 марта

Полугодовые депозиты стали лидерами по темпам снижения доходности среди всех срочных вкладов. По данным индекса вкладов, рассчитываемого платформой Финуслуги по двадцати крупнейшим банкам по объему депозитов физических лиц, средняя ставка по полугодовым вкладам с момента последнего заседания Банка России по ключевой ставке 20 марта снизилась на 0,53 процентного пункта. По состоянию на 22 апреля 2026 года показатель составил 13,14% годовых.

За этот период выросли лишь средние ставки по вкладу на 3 года (+0,21 п.п.) и по вкладам на 1,5 года (+0,03 п.п.), депозиты другой срочности показали снижение.

С начала апреля 2026 года ставки по вкладам снизились в пяти банках, еще в двух динамика была разнонаправленной. В итоге средние ставки по вкладам на сроках от 3 месяцев до 3 лет в топ-20 за неполный апрель снизились на 0,02-0,10 п.п.

По состоянию на 22 апреля 2026 года:

средняя ставка по трехмесячному вкладу в топ-20 составила 13,68% (-0,35 процентного пункта относительно 20 марта, когда Банк России снизил ключевую ставку до 15,00%);

средняя ставка по полугодовому вкладу – 13,14% (-0,53 п.п.);

средняя ставка по вкладу на год – 12,28% (-0,29 п.п.);

средняя ставка по вкладу на 1,5 года – 11,40% (+0,03 п.п.);

средняя ставка по двухлетнему вкладу – 11,21% (-0,03 п.п.);

средняя ставка по трехлетнему вкладу – 11,01% (+0,21 п.п.).

Напомним, что на последнем заседании 20 марта Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта – до 15% годовых. Регулятор отмечал, что экономика приближается к траектории сбалансированного роста, но значительно выросла неопределенность со стороны внешних условий. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 24 апреля.