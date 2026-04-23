Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским, Forbes назвала самого богатого человека в России, появился ГОСТ на отопление квартир, а Иркутск оказался одним из самых грязных городов Приангарья. Подробнее – в обзоре СИА.

Финальная встреча

Президент России Владимир Путин готов встретиться с Владимиром Зеленским, но только на финальном этапе переговоров, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Главное, чтобы было, для чего встречаться, и главное, чтобы встреча была результативной, и она может быть только для того, чтобы финализировать договоренности», – подчеркнул Песков, уточнив, что пока Москва не видит со стороны киевского режима политической воли к урегулированию конфликта.

Самый богатый россиянин

Председатель совета директоров и основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов занял первое место в составленном журналом Forbes рейтинге 155 миллиардеров России в 2026 году. Его состояние оценивается в $37 млрд. На второй строчке – глава «Интерроса», президент «Норникеля» Владимир Потанин с капиталом в $29,7 млрд, на третьем – основатель нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов с состоянием $29,5 млрд.

ГОСТ на отопление

ГОСТ на системы отопления многоквартирных домов начал действовать в России. В соответствии с ним оборудование, через которое квартиры подключаются к центральной системе отопления, должно быть оснащено автоматическим управлением. Система позволит дистанционно контролировать температуру, программировать режимы обогрева и вести учет потребления тепла в квартирах. Новые требования помогут повысить комфорт проживающих.

Грязный город

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора исследовали воздух в различных городах Приангарья. Одним из наиболее загрязненных населенных пунктов оказался Иркутск. Тут отмечены превышения допустимых концентраций по бенз(а)пирену, бензолу, диметилбензолу, метилбензолу, этилбензолу, бутан-1-олу. Данные направлены в заинтересованные службы и ведомства для принятия мер в рамках полномочий.

Нелегальная АЗС

В Иркутской области обнаружили нелегальную автозаправочную станцию. Она располагается на землях сельскохозяйственного назначения в Усольском районе вдоль автодороги Красноярск – Иркутск. Здесь возведены модульный павильон, навес для колонок, емкости для хранения горюче-смазочных материалов на общей площади 576 квадратных метров. В связи с этим по решению суда наложен запрет на эксплуатацию автозаправочной станции.