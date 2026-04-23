Самозанятые впервые стали крупнейшими получателями господдержки

В 2025 году государство выделило самозанятым поддержку на 16,5 млрд рублей. Работающие на себя россияне впервые стали крупнейшей категорией получателей прямой помощи, их доля достигла 53,5%, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные консалтингового агентства Rodionoff Group. Индивидуальные предприниматели заняли 27,9%, а юридические лица – 18,6%.

Эксперт по НДС, основатель проекта «Бухгалтерский Дом» Эльза Перепелкина отметила, что самозанятость стала для многих удобным способом легализации своего бизнеса благодаря быстрой регистрации, отсутствию отчетности и минимальной налоговой нагрузке.

«Государству работать с ними проще, чем с юридическими лицами или ИП. Самозанятые ведут деятельность через госсервисы либо через банки, что упрощает контроль и повышает прозрачность взаиморасчетов», – добавила она.

По информации Федеральной налоговой службы, к концу 2025 года в реестре числилось 15,27 млн плательщиков налога на профессиональный доход, что на 25% больше, чем годом ранее. Господдержка для самозанятых включает до 500 тыс. рублей на развитие бизнеса, налоговый бонус в размере 10 тыс. рублей, доступ к льготным кредитным программам, а также бесплатное обучение и консультации в центрах «Мой бизнес». При этом в денежном выражении картина обратная: компаниям было выделено 62,5 млрд рублей госпомощи, а индивидуальным предпринимателям – 22,4 млрд.

Ранее стало известно, что доход самозанятых граждан в России за 2025 год увеличился более чем на треть и составил порядка 3 трлн рублей. Это на 38,6% превышает показатель предыдущего года, равнявшийся 2,2 трлн рублей.